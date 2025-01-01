Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Джои Клейн
Награды
Награды и номинации Джои Клейн
Joey Klein
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джои Клейн
Кинофестиваль в Торонто 2019
Лучший канадский художественный фильм
Номинант
Если скучаете по «Клону»: вот фильм, где Лукас тоже страдает от любви — и не абы с кем, а с Пенелопой Крус
Не два часа, как говорили: Росс Даффер раскрыл продолжительность всех серий 5 сезона «Очень странных дел»
«Мосгаз. Розыгрыш» выходит на ТВ 20 октября: зрители успели посмотреть серии в интернете и поставили сезону 7,5
Шьямалан увидел идею для хоррора в игрушке — а все началось с «Барби»: от нового сериала ждут атмосферы в духе «Американской истории ужасов»
Зашли как-то в бар Ленин, Горький и Николай II: в «Хрониках русской революции» больше сотни героев - о каждом читали на уроках истории
«Даже нейронка сделала бы лучше»: 3-й сезон «Ванпанчмена» мощно ударил по… своему же рейтингу – 6.5 на IMDb за один «нюанс»
2 млн россиян уже «подсели» на эту новинку «Кинопоиска»: Петров в образе бомжа побил рекорд «Короля и Шута»
По просьбе Спилберга Кинг написал ужастик — и вы наверняка его пропустили: мини-сериал на 5 часов — выглядит почти как клон «Сияния»
Если бы «Субстанцию» сняли про футбол: «Тот самый» с Уайансом не хватает с неба звезд – но я сходил в кино и не пожалел (наш обзор)
Понравился «Бар "Один звонок"»? Его создатель уже готовит еще один детектив с нотой юмора — фанаты «Сектора Газа» оценят (фото)
Режиссер «Орудий» в восторге от этого прошлогоднего хоррора — у фильма 93% одобрения на Rotten Tomatoes
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667