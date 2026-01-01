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Фильмография
Микаэла Шефер
Micaela Schäfer
Киноафиша
Персоны
Микаэла Шефер
Микаэла Шефер
Micaela Schäfer
Дата рождения
1 ноября 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Лейпциг, Германия
Рост
177 см
Цвет глаз
ореховый
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Актёр ужасов
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
5.9
Запертый заживо
(2022)
4.6
Зубастики. Опасный рейс
(2024)
3.6
Небесные акулы
(2020)
Фильмография Микаэла Шефер
4.6
Зубастики. Опасный рейс
Monster on a Plane
комедия, ужасы
2024, Германия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.9
Запертый заживо
Ach du Scheisse!
боевик, комедия, триллер
2022, Германия
Смотреть трейлер
3.6
Небесные акулы
Sky Sharks
комедия, ужасы, фантастика
2020, Германия
Смотреть трейлер
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