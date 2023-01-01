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Микаэла Шефер
Микаэла Шефер Micaela Schäfer
Киноафиша Персоны Микаэла Шефер

Микаэла Шефер

Micaela Schäfer

Дата рождения
1 ноября 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Лейпциг, Германия
Рост
177 см

Популярные фильмы

Запертый заживо
Запертый заживо (2022)
6.8

Фильмография Микаэла Шефер

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Актриса 1
Запертый заживо 6.8
Запертый заживо Ach du Scheisse!
боевик, комедия, триллер 2022, Германия
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