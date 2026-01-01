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Микаэла Шефер
Микаэла Шефер Micaela Schäfer
Киноафиша Персоны Микаэла Шефер

Микаэла Шефер

Micaela Schäfer

Дата рождения
1 ноября 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Лейпциг, Германия
Рост
177 см
Цвет глаз
ореховый
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Актёр ужасов, Герой боевиков

Популярные фильмы

Запертый заживо 5.9
Запертый заживо (2022)
Зубастики. Опасный рейс 4.6
Зубастики. Опасный рейс (2024)
Небесные акулы 3.6
Небесные акулы (2020)

Фильмография Микаэла Шефер

Зубастики. Опасный рейс 4.6
Зубастики. Опасный рейс Monster on a Plane
комедия, ужасы 2024, Германия
Смотреть трейлер
Запертый заживо 5.9
Запертый заживо Ach du Scheisse!
боевик, комедия, триллер 2022, Германия
Смотреть трейлер
Небесные акулы 3.6
Небесные акулы Sky Sharks
комедия, ужасы, фантастика 2020, Германия
Смотреть трейлер
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