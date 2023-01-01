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О персоне
Фильмография
Микаэла Шефер
Micaela Schäfer
Киноафиша
Персоны
Микаэла Шефер
Микаэла Шефер
Micaela Schäfer
Дата рождения
1 ноября 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Лейпциг, Германия
Рост
177 см
Популярные фильмы
Запертый заживо
(2022)
6.8
Фильмография Микаэла Шефер
Жанр
Все
Боевик
Комедия
Триллер
Год
Все
2022
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
6.8
Запертый заживо
Ach du Scheisse!
боевик, комедия, триллер
2022, Германия
Билеты
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