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Фильмография
Наташа Тахане
Natasha Thahane
Киноафиша
Персоны
Наташа Тахане
Наташа Тахане
Natasha Thahane
Дата рождения
25 сентября 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Orlando, ЮАР
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
6.6
Кровь и вода
(2020)
4.9
Метка
(2025)
Фильмография Наташа Тахане
4.9
Метка
криминал, триллер
2025, ЮАР
6.6
Кровь и вода
драма, мистика
2020, ЮАР
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