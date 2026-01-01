Оповещения от Киноафиши
Матвей Жизневский Matvei Zhiznevsky
Киноафиша Персоны Матвей Жизневский

Матвей Жизневский

Matvei Zhiznevsky

Актерское амплуа
Герой боевиков, Драматический актёр, Путешественник

Популярные фильмы

Таксопарк №13 8.1
Таксопарк №13 (2025)
Вернуть любой ценой 6.6
Вернуть любой ценой (2024)
Наш спецназ 4.9
Наш спецназ (2022)

Фильмография Матвей Жизневский

Жанр
Год
Наш спецназ. Калининград
Наш спецназ. Калининград
боевик, приключения 2026, Россия
Женщина с котом и детективом 5
Женщина с котом и детективом 5
детектив 2025, Россия
Таксопарк №13 8.1
Таксопарк №13
криминал 2025, Россия
Женщина с котом и детективом 4
Женщина с котом и детективом 4
детектив 2024, Россия
Вернуть любой ценой 6.6
Вернуть любой ценой
драма 2024, Россия
Наш спецназ 4.9
Наш спецназ
боевик, криминал 2022, Россия
