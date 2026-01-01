Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Матвей Жизневский
Matvei Zhiznevsky
Актерское амплуа
Герой боевиков, Драматический актёр, Путешественник
Популярные фильмы
8.1
Таксопарк №13
(2025)
6.6
Вернуть любой ценой
(2024)
4.9
Наш спецназ
(2022)
Наш спецназ. Калининград
боевик, приключения
2026, Россия
Женщина с котом и детективом 5
детектив
2025, Россия
8.1
Таксопарк №13
криминал
2025, Россия
Женщина с котом и детективом 4
детектив
2024, Россия
6.6
Вернуть любой ценой
драма
2024, Россия
4.9
Наш спецназ
боевик, криминал
2022, Россия
