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Matvei Zhiznevsky Matvei Zhiznevsky
Kinoafisha Persons Matvei Zhiznevsky

Matvei Zhiznevsky

Matvei Zhiznevsky

Actor type
Action hero, Dramatic actor, The Adventurer

Popular Films

Taksopark 13 8.1
Taksopark 13 (2025)
Vernut lyuboj cenoj 6.4
Vernut lyuboj cenoj (2024)
Nash specnaz 4.8
Nash specnaz (2022)

Filmography

Nash specnaz. Kaliningrad
Nash specnaz. Kaliningrad
Action, Adventure 2026, Russia
Zhenshchina s kotom i detektivom 5
Zhenshchina s kotom i detektivom 5
Detective 2025, Russia
Taksopark 13 8.1
Taksopark 13
Crime 2025, Russia
Vernut lyuboj cenoj 6.4
Vernut lyuboj cenoj
Drama 2024, Russia
Zhenshchina s kotom i detektivom 4
Zhenshchina s kotom i detektivom 4
Detective 2024, Russia
Nash specnaz 4.8
Nash specnaz
Action, Crime 2022, Russia
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