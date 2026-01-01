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Matvei Zhiznevsky
Matvei Zhiznevsky
Kinoafisha
Persons
Matvei Zhiznevsky
Matvei Zhiznevsky
Matvei Zhiznevsky
Actor type
Action hero
,
Dramatic actor
,
The Adventurer
Popular Films
8.1
Taksopark 13
(2025)
6.4
Vernut lyuboj cenoj
(2024)
4.8
Nash specnaz
(2022)
Filmography
Nash specnaz. Kaliningrad
Action, Adventure
2026, Russia
Zhenshchina s kotom i detektivom 5
Detective
2025, Russia
8.1
Taksopark 13
Crime
2025, Russia
6.4
Vernut lyuboj cenoj
Drama
2024, Russia
Zhenshchina s kotom i detektivom 4
Detective
2024, Russia
4.8
Nash specnaz
Action, Crime
2022, Russia
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