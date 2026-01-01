Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кэндис Буше
Кэндис Буше Candice Bouchet
Киноафиша Персоны Кэндис Буше

Кэндис Буше

Candice Bouchet

Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Свадьба со вкусом апельсина 6.7
Свадьба со вкусом апельсина (2026)
Нечего терять 6.6
Нечего терять (2023)
Явление 6.3
Явление (2018)

Фильмография Кэндис Буше

Привилегии
Привилегии
драма, триллер 2026, Франция
Свадьба со вкусом апельсина 6.7
Свадьба со вкусом апельсина Mariage au goût d'orange
драма 2026, Франция
Нечего терять 6.6
Нечего терять Rien à perdre
драма 2023, Франция
Normal 5.9
Normal Normale
комедия, драма 2023, Бельгия / Франция
Поехали! 6.1
Поехали! En roue libre
комедия 2022, Франция
Смотреть трейлер
Явление 6.3
Явление L'apparition
драма 2018, Франция
Показать еще
«Правила здесь написаны если не кровью, то отравлениями»: нужно ли стерилизовать банки перед закруткой — повар поставил жирную точку
«Никогда не выбрасывайте вишневые косточки»: чищу, отвариваю и сохраняю — летом охлаждают, зимой согревают
«Попки» болгарских перцев отправляю в морозилку вместо помойки: готовлю пюре, приправу и даже икру – чудо-продукт почти что задаром
Откуда взялся Билл Шифр и как на самом деле зовут Диппера: 7 загадок «Гравити Фолз», которые мультсериал не раскрыл
«Своего рода “Аватар”»: почему на самом деле «Терминатора 2» в России полюбили сильнее, чем первую часть – спецэффекты ни при чем
Готовимся к новым «Мстителям»: до декабря обязательно посмотреть 15 работ Marvel, чтобы не сидеть с глупым видом в кино
Вольтури заменили на Черногора, а Джейкоба на Чудо-Юдо: в октябре выйдет наш ответ «Сумеркам» с рейтингом 6+
Повзрослевший Леви вернулся, но без Микасы и Эрена: в этом «спин-оффе» «Атаки титанов» Аккерман скрывается под маской
Колоссальный ляп в новых «Ментовских войнах» с Устюговым всплыл еще до премьеры: Шилов все-таки вернется, но… не в Россию?
3 главных сериала августа, которые ни за что нельзя пропустить: №1 уже вышел целиком и получил 7,4 на «Кинопоиске»
Круче «Мизери» и «Кэрри»: Кинг терпеть не может эту экранизацию, но кинокритик считает ее №1
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше