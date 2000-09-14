Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Спектакли
Никита Плахотнюк
Nikita Plakhotnyuk
Киноафиша
Персоны
Никита Плахотнюк
Никита Плахотнюк
Nikita Plakhotnyuk
Дата рождения
14 сентября 2000
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Дева
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Путешественник
В каком театре играет
Театр на Трубной
Развернуть
Биография Никита Плахотнюк
Родился 14 сентября 2000 года.
Развернуть
Популярные фильмы
7.5
Пальма 2
(2024)
6.8
Артист с большой дороги
(2024)
6.6
ВИА “Васильки”
(2025)
Фильмография Никита Плахотнюк
Жека Рассел
комедия
2026, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.6
ВИА “Васильки”
музыка, драма, комедия
2025, Россия
6.8
Артист с большой дороги
комедия
2024, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
7.5
Пальма 2
Palma 2
семейный, приключения
2024, Россия
Смотреть трейлер
6.1
Лэйт Найт Скул
драма
2022, Россия
5.6
Мать моего сына
Mat moego syna
триллер
2022, Россия
Смотреть трейлер
6.5
Тысяча дешёвых зажигалок
1000 deshevykh zazhigalok
драма, криминал
2022, Россия
Смотреть трейлер
Показать еще
Другие проекты Никита Плахотнюк
16+
На Трубе
Билеты
16+
Час тишины
Билеты
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
За эти «понты» при заказе кухни дизайнер советует не переплачивать: дорогое ЛДСП и доводчики канули в небытие
«Нам, царям, за вредность надо тесты бесплатно давать!»: только отличники вспомнят всех королей из сказок СССР
Страшно, аж жуть: только те, кто знает Кинга наизусть, пройдут пугающе сложный тест на 6 из 6
Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»
Все серии 28 августа целиком: новый детектив с Пореченковым и Бербер может стать одним из главных хитов конца лета-2026
«Мурашки бежали по коже»: этот сиквел неожиданно обошёл «Терминатора 2» и стал лучшим продолжением в истории кино
«Разделение» побил самый безобидный усач: на Apple TV было много рекордов, но с «Тедом Лассо» теперь тягаться будет тяжело
Почему в старости мы остаемся одни? 10 жизненных уроков от Алисы Фрейндлих, которые люди осознают слишком поздно
7 российских сериалов 2026 года с рейтингами до 8,2: что смотреть, если хочется действительно удачную новинку
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить