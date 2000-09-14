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Никита Плахотнюк
Никита Плахотнюк Nikita Plakhotnyuk
Киноафиша Персоны Никита Плахотнюк

Никита Плахотнюк

Nikita Plakhotnyuk

Дата рождения
14 сентября 2000
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Дева
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Путешественник
В каком театре играет

Биография Никита Плахотнюк

Родился 14 сентября 2000 года. 

Популярные фильмы

Пальма 2 7.5
Пальма 2 (2024)
Артист с большой дороги 6.8
Артист с большой дороги (2024)
ВИА “Васильки” 6.6
ВИА “Васильки” (2025)

Фильмография Никита Плахотнюк

Жека Рассел
Жека Рассел
комедия 2026, Россия
ВИА “Васильки” 6.6
ВИА “Васильки”
музыка, драма, комедия 2025, Россия
Артист с большой дороги 6.8
Артист с большой дороги
комедия 2024, Россия
Пальма 2 7.5
Пальма 2 Palma 2
семейный, приключения 2024, Россия
Смотреть трейлер
Лэйт Найт Скул 6.1
Лэйт Найт Скул
драма 2022, Россия
Мать моего сына 5.6
Мать моего сына Mat moego syna
триллер 2022, Россия
Смотреть трейлер
Тысяча дешёвых зажигалок 6.5
Тысяча дешёвых зажигалок 1000 deshevykh zazhigalok
драма, криминал 2022, Россия
Смотреть трейлер
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Другие проекты Никита Плахотнюк
На Трубе
16+

На Трубе

Билеты
Час тишины
16+

Час тишины

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