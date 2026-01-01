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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Кьерсти Одден Скьелдаль
Kjærsti Odden Skjeldal
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Кьерсти Одден Скьелдаль
Кьерсти Одден Скьелдаль
Kjærsti Odden Skjeldal
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Осло, 31-го августа
(2011)
Фильмография Кьерсти Одден Скьелдаль
7.4
Осло, 31-го августа
Oslo, 31. august
драма
2011, Норвегия
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