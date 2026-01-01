Эмре Алтуг родился 14 апреля 1969 года в Турции. Он получил театральное и музыкальное образование в Консерватории Стамбульского университета. На родине Эмре Алтуг известен в качестве певца и актера, играющего в полнометражном кино и сериалах. Впервые Эмре вышел на сцену театра Дормен. В 1998 году Эмре записал дебютный альбом Ibret-i Alem, в который вошли 9 авторских треков и один кавер. Он пел дуэтом с такими турецкими артистами, как Nilufer, Sertab Erener, Leman Sam, Levent Yuksel и Sezen Aksu. Исполнитель переводил на турецкий язык мультфильм «Астерикс и викинги», его голос звучал в рекламе Coca-Cola и Fiat. Широкую известность за пределами Турции приобрел сериал «Зимородок», где Алтуг воплотил образ Орхана, отца главного героя. В 2023 году сериал начали транслировать на канале НТВ.