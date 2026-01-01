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Эмре Алтуг
Эмре Алтуг Emre Altug
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Эмре Алтуг

Emre Altug

Дата рождения
14 апреля 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Стамбул, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой фэнтези

Биография Эмре Алтуг

Эмре Алтуг родился 14 апреля 1969 года в Турции. Он получил театральное и музыкальное образование в Консерватории Стамбульского университета. На родине Эмре Алтуг известен в качестве певца и актера, играющего в полнометражном кино и сериалах. Впервые Эмре вышел на сцену театра Дормен. В 1998 году Эмре записал дебютный альбом Ibret-i Alem, в который вошли 9 авторских треков и один кавер. Он пел дуэтом с такими турецкими артистами, как Nilufer, Sertab Erener, Leman Sam, Levent Yuksel и Sezen Aksu. Исполнитель переводил на турецкий язык мультфильм «Астерикс и викинги», его голос звучал в рекламе Coca-Cola и Fiat. Широкую известность за пределами Турции приобрел сериал «Зимородок», где Алтуг воплотил образ Орхана, отца главного героя. В 2023 году сериал начали транслировать на канале НТВ.

Популярные фильмы

Красная комната 7.2
Красная комната (2020)
Зимородок 7.1
Зимородок (2022)
Моя волшебная мама 1.2
Моя волшебная мама (2021)

Фильмография Эмре Алтуг

Зимородок 7.1
Зимородок
драма, мелодрама 2022, Турция
Моя волшебная мама 1.2
Моя волшебная мама
комедия, семейный, фэнтези 2021, Турция
Красная комната 7.2
Красная комната
драма 2020, Турция
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