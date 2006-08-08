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Марийка Аглоткова
Mariyka Aglotkova
Киноафиша
Персоны
Марийка Аглоткова
Марийка Аглоткова
Mariyka Aglotkova
Дата рождения
8 августа 2006
Возраст
20 лет
Знак зодиака
Лев
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Биография Марийки Аглотковой
Родилась 8 августа 2006 года.
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Популярные фильмы
6.2
Моя любимая Страшко
(2021)
0.0
Можешь мне верить
(2021)
Фильмография Марийки Аглотковой
Можешь мне верить
драма, мелодрама, мини-сериал
2021, Украина
6.3
Моя любимая Страшко
драма, комедия, мелодрама
2021, Украина
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