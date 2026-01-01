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Фильмография
Мелисса Вилласеньор
Melissa Villaseñor
Киноафиша
Персоны
Мелисса Вилласеньор
Мелисса Вилласеньор
Melissa Villaseñor
Дата рождения
9 октября 1987
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Уиттьер, Калифорния, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Актер озвучки
,
Путешественник
Биография Мелиссы Вилласеньор
Родилась 9 октября 1987 года. Уиттьер, Калифорния, США.
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