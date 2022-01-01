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Артем Лысков
Артем Лысков
О персоне
Фильмография
Артем Лысков
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Дата рождения
29 июня 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Вологда, СССР (Россия)
Рост
187 см
Биография Артема Лыскова
Родился 29 июня 1987 года. Вологда, СССР (Россия).
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