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Кори Гауфф
Кори Гауфф
Cori Gauff
О персоне
Фильмография
Кори Гауфф
Cori Gauff
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Дата рождения
13 марта 2004
Возраст
18 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Атланта, Джорджия, США
Рост
175 см
Биография Кори Гауфф
Родилась 13 марта 2004 года. Атланта, Джорджия, США.
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