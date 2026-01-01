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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Мэл Гидройк
Mel Giedroyc
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Персоны
Мэл Гидройк
Мэл Гидройк
Mel Giedroyc
Дата рождения
5 июня 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Эпсом, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Биография Мэл Гидройк
Родилась 5 июня 1968 года. Эпсом, Англия, Великобритания.
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Популярные фильмы
8.5
Лучший пекарь Британии
(2010)
8.0
Миранда
(2009)
5.7
Киллерши
(2020)
Фильмография Мэл Гидройк
5.7
Киллерши
комедия, криминал
2020, Великобритания
8.5
Лучший пекарь Британии
телешоу
2010, Великобритания
8
Миранда
комедия
2009, Великобритания
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