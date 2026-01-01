Мэл Гидройк

Кабачковая икра по-азиатски — 2 добавки и закуска вкуснее, чем по бабушкиному рецепту: не горчит и отлично хранится в холодильнике

Кошки у меня нет, но наполнитель за 149 рублей в Fix Price покупаю через день: дома и на даче заменяет несколько средств

Каким будет декабрь и вся зима, узнаем уже 29 августа: готовим сани летом по погодным приметам

Не только русские: настоящие корни «Смешариков» выдают Копатыч, Лосяш и одна «забытая» серия – не замечали 20 лет

Негритят десять, а лучшая экранизация Кристи всего одна: у нее 8,4 на IMDb и редкие 100%

Сначала «убрали» Семенова, теперь и жизнь Фомы поставили на кон — свежие подробности из «Невского-8»

«Человек-паук» все-таки проиграл «Колобку» — цифры не врут: разрыв в отечественном прокате составил 23 000 000 рублей

«То же самое, что… “Властелин колец”»: шедевральная «Одиссея» только что уделала трилогию Джексона – и речь не про миллиарды в прокате

Кота узнали, а фильм вспомните? Тест для тех, кто считает себя знатоком советского кино (идеально для людей 45+)

«Девчата» закончились слишком рано: нейросеть представила свадьбу Тоси и Ильи, детей и то, кто командовал бы дома