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Фильмография Милана Агузарова
Разжимая кулаки
драма
2021, Россия
5.0
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Российская киноакадемия объявила номинантов на премию «Ника» 2022
«Капитан Волконогов бежал» будет соперничать с «Разжимая кулаки» и «Медеей».
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1 марта 2022 14:52
Российская драма «Разжимая кулаки» будет показана на кинофестивале в Сан-Себастьяне
Картина продолжает шествие по престижным киносмотрам.
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20 августа 2021 15:43
Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» вошел в программу Нью-Йоркского кинофестиваля
Лента ученицы Александра Сокурова уже завоевала награду в Каннах.
Написать
12 августа 2021 16:09
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