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Юрий Потапенко
Yuriy Potapenko
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Персоны
Юрий Потапенко
Юрий Потапенко
Yuriy Potapenko
Дата рождения
1 августа 1965
Возраст
61 год
Знак зодиака
Лев
Биография Юрия Потапенко
Родился 1 августа 1965 года.
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Популярные фильмы
0.0
Развод и девичья фамилия
(2005)
Фильмография Юрия Потапенко
Развод и девичья фамилия
детектив
2005, Россия/Украина
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