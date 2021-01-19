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Дана Мюррэй
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«Джаз — идеальная метафора нашей жизни». Интервью с создателями анимационного фильма «Душа»
Пит Доктер, Кемп Пауэрс и Дана Мюррей о букетах идей, непростой жизни и мультфильме для каждого из нас.
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19 января 2021 17:59
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