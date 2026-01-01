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Фильмография
Лео Хонконен
Leo Honkonen
Киноафиша
Персоны
Лео Хонконен
Лео Хонконен
Leo Honkonen
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.3
На крючке
(2015)
6.6
Palimpsest
(2022)
6.5
Лапуа 1976
(2023)
Фильмография Лео Хонконена
4.3
Vares X
Vares X
криминал
2024, Финляндия
6.5
Лапуа 1976
Lapua 1976
драма
2023, Финляндия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.1
Братья и сестры
Sisarukset
драма
2023, Финляндия
6.6
Palimpsest
Palimpsest
драма, фэнтези, фантастика
2022, Финляндия
6.5
Пули
драма, триллер
2018, Финляндия/Бельгия/Германия
7.3
На крючке
драма, криминал, триллер
2015, Финляндия
5.5
Нахалы
Veijarit / The Hustlers
драма, комедия
2010, Финляндия
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