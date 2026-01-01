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Лео Хонконен
Лео Хонконен Leo Honkonen
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Лео Хонконен

Leo Honkonen

Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Герой фэнтези

Популярные фильмы

На крючке 7.3
На крючке (2015)
Palimpsest 6.6
Palimpsest (2022)
Лапуа 1976 6.5
Лапуа 1976 (2023)

Фильмография Лео Хонконена

Vares X 4.3
Vares X Vares X
криминал 2024, Финляндия
Лапуа 1976 6.5
Лапуа 1976 Lapua 1976
драма 2023, Финляндия
Братья и сестры 6.1
Братья и сестры Sisarukset
драма 2023, Финляндия
Palimpsest 6.6
Palimpsest Palimpsest
драма, фэнтези, фантастика 2022, Финляндия
Пули 6.5
Пули
драма, триллер 2018, Финляндия/Бельгия/Германия
На крючке 7.3
На крючке
драма, криминал, триллер 2015, Финляндия
Нахалы 5.5
Нахалы Veijarit / The Hustlers
драма, комедия 2010, Финляндия
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