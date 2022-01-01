Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Алексей Ушаков

Алексей Ушаков

Алексей Ушаков
Алексей Ушаков
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
2 сентября 1994
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Барнаул, Россия
Рост
175 см
Биография Алексея Ушакова

Алексей Ушаков появился на свет 2 сентября 1994 года в российском городе Барнауле. Там прошли и ранние годы будущего актера, информации о которых немного. Получив аттестат зрелости в 2012 году, Ушаков стал студентом ГИТИСа, где изучал режиссуру. Его наставником был Леонид Хейфец. Окончив высшее учебное заведение, Алексей дебютировал на сцене «Нового Арт Театра». Впоследствии он сыграл множество разноплановых ролей в Театре им. Маяковского. Наиболее запомнился московской публике по участию в постановке «Отцы и сыновья», за основу которой была взята пьеса драматурга из Исландии Брайана Фрила.

Кроме актерской работы Ушаков отметился и в качестве телевизионного ведущего детской передачи «Навигатор», которая выходила на развлекательном канале «Карусель». Программа была посвящена полезным советам подрастающему поколению.

Кинодебют молодого актера состоялся в 2017 году. Он сыграл в короткометражке «Счастье есть», после чего появился в эпизоде многосерийной драмы «Другие» на телеканале ТНТ. Широкую узнаваемость у российских зрителей получил после роли Пети Левашова в популярном комедийном сериале «Полицейский с Рублевки».

Ушаков предпочитает не афишировать подробности своей личной жизни. В его социальных сетях информации об этом также нет.

Интересные факты о Алексее Ушакове
  • В 2020 году Алексей впервые появился на экране в центральной роли. Он воплотил образ юноши, который увлекается экстремальными развлечениями, в остросюжетном детективе «Черная лестница».
  • Многие трюки в «Черной лестнице» актеры выполняли без дублеров. Во время съемок экстремального эпизода Алексей Матошин, исполняющий главную роль, чуть не упал с крыши высотного дома, но Ушаков оказался рядом и помог ему залезть обратно.
  • Алексей любит рок-музыку, в том числе русскую. В его плейлисте можно найти такие группы, как «Агата Кристи» и «Анимация».
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Приложение киноафиши