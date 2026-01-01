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Ойя Унустасы
Oya Unustasi
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Персоны
Ойя Унустасы
Ойя Унустасы
Oya Unustasi
Дата рождения
31 марта 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.0
Воскресший Эртугрул
(2014)
7.6
Розы и Грехи
(2025)
6.5
Ветреный
(2019)
Фильмография Ойя Унустасы
Музей невинности
драма, мелодрама
2026, Турция
7.6
Розы и Грехи
драма, мелодрама
2025, Турция
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6.5
Ветреный
драма, мелодрама
2019, Турция
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
8
Воскресший Эртугрул
боевик, военный, исторический
2014, Турция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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Новости личной жизни Ойя Унустасы
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