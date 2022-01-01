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Аарон Якубенко
Аарон Якубенко
Aaron Jakubenko
О персоне
Фильмография
Аарон Якубенко
Aaron Jakubenko
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Дата рождения
8 декабря 1988
Возраст
33 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Место рождения
Мельбурн, Виктория, Австралия
Биография Аарона Якубенко
Родился 8 декабря 1988 года. Мельбурн, Виктория, Австралия.
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Фильмография Аарона Якубенко
В пасти океана
ужасы, триллер
2021, Австралия / США
4.0
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