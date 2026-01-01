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Фильмография
Марлайн Барретт
Marlyne Barrett
Киноафиша
Персоны
Марлайн Барретт
Марлайн Барретт
Marlyne Barrett
Дата рождения
13 сентября 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Бруклин, Нью-Йорк, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Биография Марлайн Барретт
Родилась 13 сентября 1978 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.
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Популярные фильмы
8.4
Хорошая жена
(2009)
8.1
Спаси меня
(2004)
7.9
Полиция Чикаго
(2014)
Фильмография Марлайн Барретт
7.6
Медики Чикаго
драма
2015, США
7.9
Полиция Чикаго
драма, криминал
2014, США
8.4
Хорошая жена
драма, криминал
2009, США
7.8
Убить скуку
комедия, криминал
2009, США
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8.1
Спаси меня
драма, комедия
2004, США
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