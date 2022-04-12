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Джэми Гектор
Джэми Гектор
Jamie Hector
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Джэми Гектор
Jamie Hector
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Дата рождения
7 октября 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Бруклин, Нью-Йорк, США
Рост
185 см
Биография Джэми Гектора
Родился 7 октября 1975 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.
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Новости о персоне
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Коррумпированные копы нагоняют страх на жителей Балтимора в трейлере мини-сериала «Мы владеем этим городом»
Премьера состоится 25 апреля.
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12 апреля 2022 14:33
Джон Бернтал, Джэми Гектор и Джош Чарльз сыграют ведущие роли в мини-сериале от создателей «Прослушки»
В проекте, который выйдет на HBO, расскажут о коррумпированных полицейских.
Написать
20 мая 2021 14:10
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