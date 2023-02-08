Студия Amazon готовит два спин-оффа сериала «Босх»

Проекты будут посвящены как уже знакомым фанатам персонажам, так и совершенно новым героям.

Студия Amazon разрабатывает два спин-оффа популярного детективного сериала «Босх». Оригинальное шоу выходило в эфир с 2014 по 2021 год, всего в его рамках вышло семь сезонов. На сегодняшний день оно все еще удерживает титул самого продолжительного проекта в истории Amazon. Главный герой — детектив убойного отдела полиции Лос-Анджелеса Гарри Босх (Титус Уэлливер), который стремится во что бы то ни стало раскрыть дело о смерти 13-летнего мальчика, даже если попытка докопаться до истины будет стоить ему жизни.

По данным Variety, будущие побочные проекты будут посвящены двум персонажам, Джерри Эдгару (Джэми Гектор) и Рене Баллард. Если Эдгар являлся одним из центральных героев «Босха» на протяжении всех семи сезонов и хорошо знаком фанатам сериала, то Баллард появится на экране впервые.

Согласно официальному логлайну шоу об Эдгаре, герою предстоит стать частью «секретной операции ФБР в районе Маленькое Гаити города Майами. Попав в это гламурное место, Эдгар вынужден учиться балансировать между своей новой жизнью и прогнившей изнанкой города в то же время, когда его начинают преследовать призраки прошлого».

Что касается проекта, посвященного Баллард, то, согласно официальному синопсису, его главная героиня возглавит специальное подразделение полиции Лос-Анджелеса по расследованию ранее нераскрытых дел. «Кроме распутывания детективных загадок, Рене также стремится улучшить репутацию департамента в глазах общественности. Переняв навыки своего союзника и наставника Гарри Босха, Рене начинает расследовать преступления, используя собственные нетрадиционные методы, попутно пытаясь не заблудиться в запутанном мире политических интриг Лос-Анджелеса».

Кроме двух спин-оффов, в настоящее время Amazon разрабатывает второй сезон сериала «Босх: Наследие», прямого продолжения оригинального «Босха». Премьера новых серий намечена на осень 2023 года.