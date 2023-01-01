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Скоро в прокате "Ночная сова"
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Фильмография
Гийом Майдачевский
Guillaume Maidatchevsky
Киноафиша
Персоны
Гийом Майдачевский
Гийом Майдачевский
Guillaume Maidatchevsky
Карьера
Сценарист, Режиссер
Популярные фильмы
Приключения оленёнка
(2018)
7.714286
Мой котик и я
(2023)
6.4
Фильмография Гийом Майдачевский
Жанр
Все
Драма
Приключения
Семейный
Год
Все
2023
2018
Все
2
Фильмы
2
Сценарист
1
Режиссер
2
6.4
Мой котик и я
Mon chat et moi, la grande aventure de Rroû
драма, семейный
2023, Франция
7.7
Приключения оленёнка
Aïlo: Une odyssée en Laponie
приключения, семейный
2018, Финляндия / Франция
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