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Йолонда Росс
Йолонда Росс
Yolonda Ross
О персоне
Фильмография
Йолонда Росс
Yolonda Ross
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Дата рождения
31 июля 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Омаха, Небраска, США
Рост
173 см
Биография Йолонды Росс
Родилась 31 июля 1974 года. Омаха, Небраска, США.
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Фильмография Йолонды Росс
Бык
драма
2019, США
6.0
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