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Николаус Лейтнер
Николаус Лейтнер
Nikolaus Leytner
О персоне
Фильмография
Николаус Лейтнер
Nikolaus Leytner
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Дата рождения
26 октября 1957
Возраст
64 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Николауса Лейтнера
Родился 26 октября 1957 года. Грац, Австрия.
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Фильмография Николауса Лейтнера
Мой друг Зигмунд Фрейд
мелодрама
2018, Австрия / Германия
6.0
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