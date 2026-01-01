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О персоне
Николаус Лейтнер
Nikolaus Leytner
Киноафиша
Персоны
Николаус Лейтнер
Николаус Лейтнер
Nikolaus Leytner
Дата рождения
26 октября 1957
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Николауса Лейтнера
Родился 26 октября 1957 года. Грац, Австрия.
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Популярные фильмы
6.4
Мой друг Зигмунд Фрейд
(2018)
Фильмография Николауса Лейтнера
6.4
Мой друг Зигмунд Фрейд
Der Trafikant
мелодрама
2018, Австрия / Германия
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