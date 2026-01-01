Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Авив Элькабет
Aviv Elkabeth
Киноафиша
Персоны
Авив Элькабет
Авив Элькабет
Aviv Elkabeth
Дата рождения
1 апреля 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Hagor, Израиль
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.9
Трагедии Нины
(2003)
6.4
Бумажная свадьба
(2015)
Фильмография Авив Элькабет
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
2015
2003
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.4
Бумажная свадьба
Hatuna MeNiyar
драма
2015, Израиль
6.9
Трагедии Нины
Asonot Shel Nina, Ha-
драма, комедия
2003, Израиль
Эти военные драмы СССР уже стали культовыми: угадайте все 6 картин в нашем тесте
«Это прекрасное расширение каста»: кинокритик оценил шансы «Холопа 3» повторить миллиардный успех первых двух частей
Тизер 3 сезона «Дома дракона» расставил все по местам: вот почему Мартин разругался с HBO
3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
«Не коммунисты, а евреи»: режиссера самого скандального советского фильма о войне с позором выгнали из КПСС – его запрещали 20 лет
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667