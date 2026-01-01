Menu
Aviv Elkabeth
Kinoafisha
Persons
Date of Birth
1 April 1988
Age
37 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor
Popular Films
6.9
Asonot Shel Nina, Ha-
(2003)
6.4
Wedding Doll
(2015)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Year
All
2015
2003
All
2
Films
2
Actor
2
6.4
Wedding Doll
Hatuna MeNiyar
Drama
2015, Israel
6.9
Asonot Shel Nina, Ha-
Asonot Shel Nina, Ha-
Drama, Comedy
2003, Israel
