Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Aviv Elkabeth Aviv Elkabeth
Kinoafisha Persons Aviv Elkabeth

Aviv Elkabeth

Aviv Elkabeth

Date of Birth
1 April 1988
Age
37 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor

Popular Films

Asonot Shel Nina, Ha- 6.9
Asonot Shel Nina, Ha- (2003)
Wedding Doll 6.4
Wedding Doll (2015)

Filmography

Genre
Year
Wedding Doll 6.4
Wedding Doll Hatuna MeNiyar
Drama 2015, Israel
Asonot Shel Nina, Ha- 6.9
Asonot Shel Nina, Ha- Asonot Shel Nina, Ha-
Drama, Comedy 2003, Israel
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more