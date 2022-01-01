Образование: ВГИК режиссура театра и кино. Друг Ф.С. Бондарчука, Угольникова И.С., Шахназарова К.Г..

Начал свой творческий путь в "Фитиле" с Угольниковым. Очень высоко ценил творчество А.А. Мжельского Михалков С.В., который до последних своих дней был главным редактором тележурнала. Некоторые постановочные фильмы: "СМИ", "Собако друг человека", "Выборы", "Жизнь с начала" 2000-2005

Позже снимал в Европе кино постановочное, которое стало культовым во Франции, Германии, Австрии.

Некоторые полнометражные: "Тьма" 2014

Документально-постановочные фильмы : "Я хотел быть понят" 2016 , о писателе Ю. Семёнове, работает с публицистами Франции: Семёнова О.Ю. и другие.

Постоянный участник европейских фестивалей.