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Алексей Мжельский

Алексей Мжельский
Алексей Мжельский
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Биография Алексея Мжельского

Образование: ВГИК режиссура театра и кино. Друг Ф.С. Бондарчука, Угольникова И.С., Шахназарова К.Г..

Начал свой творческий путь в "Фитиле" с Угольниковым. Очень высоко ценил творчество А.А. Мжельского Михалков С.В., который до последних своих дней был главным редактором тележурнала. Некоторые постановочные фильмы: "СМИ", "Собако друг человека", "Выборы", "Жизнь с начала" 2000-2005

Позже снимал в Европе кино постановочное, которое стало культовым во Франции, Германии, Австрии.

Некоторые полнометражные: "Тьма" 2014

Документально-постановочные фильмы : "Я хотел быть понят" 2016 , о писателе Ю. Семёнове, работает с публицистами Франции: Семёнова О.Ю. и другие.

Постоянный участник европейских фестивалей.

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