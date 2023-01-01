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Эллиот и волшебный амулет Эллиот и волшебный амулет
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Wickensburg

Эллиот и волшебный амулет, 2022

2022 / Канада
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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О фильме

Журналистка Селин с сыном Эллиоттом переезжают в город Викенсбург, в котором много странных людей и творятся непонятные вещи. С новеньким мальчиком никто не хочет дружить, и только девочка Уиллоу, которая считает себя ведьмой, общается с ним. Как-то она рассказывает о древнем проклятье, которое триста лет назад наложили на город злые силы. Если его не снять, то Викенсбург будет разрушен. Подростки собирают магические подсказки, в надежде найти способ спасти город, и выходят на зловещего богача Хексенмейстера. На него же выходит и Селин, проводя журналистское расследование о новом полигоне для захоронения ядерных отходов.

4.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2022
Возраст 12+
Режиссер
Ричард Боддингтон
В ролях
Дениз Ричардс
Дениз Ричардс
Джулиан Ричингс
Джулиан Ричингс
Стив Байерс
Стив Байерс
Морис Дин Винт
Морис Дин Винт
Кэтрин Уайт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Эллиот и волшебный амулет 2 постера
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Эллиот и волшебный амулет
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