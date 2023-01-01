Эллиот и волшебный амулет, 2022

Журналистка Селин с сыном Эллиоттом переезжают в город Викенсбург, в котором много странных людей и творятся непонятные вещи. С новеньким мальчиком никто не хочет дружить, и только девочка Уиллоу, которая считает себя ведьмой, общается с ним. Как-то она рассказывает о древнем проклятье, которое триста лет назад наложили на город злые силы. Если его не снять, то Викенсбург будет разрушен. Подростки собирают магические подсказки, в надежде найти способ спасти город, и выходят на зловещего богача Хексенмейстера. На него же выходит и Селин, проводя журналистское расследование о новом полигоне для захоронения ядерных отходов.