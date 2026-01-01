Оповещения от Киноафиши
«Убойные каникулы»
1
О персоне
Фильмография
Марта Купер
Martha Cooper
Киноафиша
Персоны
Марта Купер
Марта Купер
Martha Cooper
Дата рождения
9 марта 1943
Возраст
82 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Балтимор, США
Популярные фильмы
7.7
Общая улица
(2013)
Фильмография Марта Купер
Жанр
Все
Биография
Документальный
Исторический
Мюзикл
Год
Все
2013
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
7.7
Общая улица
Everybody Street
документальный, исторический, биография, мюзикл
2013, США / Сербия и Черногория
