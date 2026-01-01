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Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Фильмография
Эми Даймонд
Amy Diamond
Киноафиша
Персоны
Эми Даймонд
Эми Даймонд
Amy Diamond
Дата рождения
15 апреля 1992
Возраст
34 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.6
Рождественская охота
(2019)
7.2
Против гигантов
(2022)
6.7
Моя младшая сестра
(2015)
Фильмография Эми Даймонд
6.1
Беда
Strul
боевик, комедия, криминал
2024, Швеция
Смотреть трейлер
6.4
Желание
драма, комедия
2022, Швеция
7.2
Против гигантов
драма, музыка, мини-сериал
2022, Швеция
4
В изоляции
фантастика, триллер
2020, Швеция
6.1
Нелли Рапп: Как поймать монстра
Nelly Rapp - Monsteragent
приключения, комедия, семейный
2020, Швеция
7.6
Рождественская охота
драма, комедия, мелодрама
2019, Норвегия
6.7
Моя младшая сестра
Min lilla syster
драма, семейный
2015, Швеция / Германия
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