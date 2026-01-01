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Amy Diamond Amy Diamond
Kinoafisha Persons Amy Diamond

Amy Diamond

Amy Diamond

Date of Birth
15 April 1992
Age
34 years old
Zodiac sign
Aries
Occupation
Actress, Director, Writer
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress, Action heroine

Popular Films

Home For Christmas 7.6
Home For Christmas (2019)
The Playlist 7.2
The Playlist (2022)
My Skinny Sister 6.7
My Skinny Sister (2015)

Filmography

Trouble 6.1
Trouble Strul
Action, Comedy, Crime 2024, Sweden
Watch trailer
Lust 6.4
Lust
Drama, Comedy 2022, Sweden
The Playlist 7.2
The Playlist
Drama, Music, 2022, Sweden
De Utvalda 4
De Utvalda
Sci-Fi, Thriller 2020, Sweden
Nelly Rapp – Monsteragent 6.1
Nelly Rapp – Monsteragent Nelly Rapp - Monsteragent
Adventure, Comedy, Family 2020, Sweden
Home For Christmas 7.6
Home For Christmas
Drama, Comedy, Romantic 2019, Norway
My Skinny Sister 6.7
My Skinny Sister Min lilla syster
Drama, Family 2015, Sweden / Germany
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