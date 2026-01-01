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Amy Diamond
Amy Diamond
Kinoafisha
Persons
Amy Diamond
Amy Diamond
Amy Diamond
Date of Birth
15 April 1992
Age
34 years old
Zodiac sign
Aries
Occupation
Actress, Director, Writer
Actor type
Comedy actress
,
Dramatic actress
,
Action heroine
Popular Films
7.6
Home For Christmas
(2019)
7.2
The Playlist
(2022)
6.7
My Skinny Sister
(2015)
Filmography
6.1
Trouble
Strul
Action, Comedy, Crime
2024, Sweden
Watch trailer
6.4
Lust
Drama, Comedy
2022, Sweden
7.2
The Playlist
Drama, Music,
2022, Sweden
4
De Utvalda
Sci-Fi, Thriller
2020, Sweden
6.1
Nelly Rapp – Monsteragent
Nelly Rapp - Monsteragent
Adventure, Comedy, Family
2020, Sweden
7.6
Home For Christmas
Drama, Comedy, Romantic
2019, Norway
6.7
My Skinny Sister
Min lilla syster
Drama, Family
2015, Sweden / Germany
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