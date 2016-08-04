Фестиваль независимого короткометражного игрового кино KONIK Film Festival 2016

В городе Москва с 10 по 14 августа состоится V Международный фестиваль короткометражных фильмов KONIK. Уже не в первый раз он пройдёт в Саду им. Баумана. Если судить по опыту прошлых лет, то можно