Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Награды
Марквард Бом
Marquard Bohm
Киноафиша
Персоны
Марквард Бом
Марквард Бом
Marquard Bohm
Дата рождения
27 июня 1941
Возраст
64 года
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
3 февраля 2006
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.7
С течением времени
(1976)
7.6
Кулачное право свободы
(1975)
7.1
Северное море — мертвое море
(1976)
Фильмография Марквард Бом
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Год
Все
1976
1975
1971
1970
Все
6
Фильмы
6
Актер
6
7.7
С течением времени
Im Lauf der Zeit
драма
1976, Германия
7.1
Северное море — мертвое море
Nordsee ist Mordsee
драма
1976, ФРГ
7.6
Кулачное право свободы
Faustrecht der Freiheit
криминал, драма, мелодрама
1975, Германия
6.6
Предостережение святой блудницы
Warnung vor einer heiligen Nutte
комедия, драма
1971, Германия / Италия
6
Красное солнце
Rote Sonne
криминал
1970, Германия
6.5
Американский солдат
Der amerikanische Soldat
драма
1970, Германия
«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)
Брагин ушел из СК в 5 сезоне «Первого отдела», но зрителям смешно: в такой поворот сложно поверить
Стало известно, когда ждать «Кей-поп-охотницы на демонов 2»: фанаты успеют забыть о существовании этого аниме
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667