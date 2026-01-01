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Фильмография
Эрик ДаРе
Eric DaRe
Киноафиша
Персоны
Эрик ДаРе
Эрик ДаРе
Eric DaRe
Дата рождения
3 марта 1965
Возраст
61 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.9
Твин Пикс: сквозь огонь
(1992)
Билеты
6.9
Ния под «семеркой»
(2000)
3.5
Тихая ночь, смертельная ночь 3: Лучше поберегись!
(1989)
Фильмография Эрик ДаРе
6.9
Ния под «семеркой»
комедия, аниме , фантастика
2000,
6.9
Твин Пикс: сквозь огонь
Twin Peaks: Fire Walk with Me
детектив, триллер, ужасы
1992, США
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Рецензия
Билеты
3.5
Тихая ночь, смертельная ночь 3: Лучше поберегись!
Silent Night, Deadly Night 3: Better Watch Out!
ужасы
1989, США
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