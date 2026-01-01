Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Наджи Джетер
Награды
Награды и номинации Наджи Джетер
Nadji Jeter
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Наджи Джетер
BAFTA 2024
Performer in a Leading Role
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Performer in a Leading Role
Номинант
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