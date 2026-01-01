Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Мо Коллинз
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Награды и номинации Мо Коллинз
Mo Collins
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Награды
Награды и номинации Мо Коллинз
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Деревянный забор и профлист – уже прошлый век: вот 3 варианта на замену – в разы удобнее и моднее
С первыми холодами покупаю 5 л 9%-ного уксуса - и не мучаюсь, как городские: посоветовал дед из деревни - дома спокойно до весны
Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю
«Налетай, торопись, в этом тесте живопись!»: ИИ превратил советские фильмы в картины - угадаете 5 из 5?
Эти 3 российских детектива не раскачиваются, а цепляют с первой серии: №3 – наш ответ «Шерлоку»
«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)
Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле
Этот актер отказался от Гэндальфа, Лектера и Дамблдора: тот редкий случай, когда карьера свернула не туда
«Завет» скатился до 6,4, но Скотт снимет ещё один приквел «Чужого»: «Это будет как бомба»
Что мне снег, что мне зной... когда тест всегда со мной: угадаете 6 фильмов СССР по кадру с героями под зонтом?
До нового «Марсианина» Ридли Скотт пытался снять свою «Дюну»: «Деду пора пить таблетки, это фиаско»
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