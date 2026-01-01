Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Джузеппе Феррара
Награды
Награды и номинации Джузеппе Феррара
Giuseppe Ferrara
О персоне
Награды
Награды и номинации Джузеппе Феррара
Берлинале 1987
Золотой берлинский медведь
Номинант
Шишки вёдрами тащу из леса — соседи смеются осенью, а к Новому году становятся в очередь: экономлю на декоре 3-5 тысяч рублей
Морковную ботву больше не выбрасываю и вам не советую: тащу на кухню и всю зиму радуюсь своей хитрости
Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю
Эти 3 российских детектива не раскачиваются, а цепляют с первой серии: №3 – наш ответ «Шерлоку»
Что мне снег, что мне зной... когда тест всегда со мной: угадаете 6 фильмов СССР по кадру с героями под зонтом?
«Завет» скатился до 6,4, но Скотт снимет ещё один приквел «Чужого»: «Это будет как бомба»
Забытый боевик с Мэттом Дэймоном внезапно влетел в топ-10 самых популярных на Netflix — из-за схожести с «Интерстелларом» и «Одиссеей»
«Налетай, торопись, в этом тесте живопись!»: ИИ превратил советские фильмы в картины - угадаете 5 из 5?
Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле
Нашли 5 аниме-замен «Закулисью реальности»: смело включайте, все серии мрачных сериалов уже вышли
До нового «Марсианина» Ридли Скотт пытался снять свою «Дюну»: «Деду пора пить таблетки, это фиаско»
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