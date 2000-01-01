Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Награды
Марк Гил
Mark Gill
Марк Гил
Mark Gill
Дата рождения
1 января 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
7.2
Oscar Shorts 2014. Фильмы
(2014)
5.8
Англия принадлежит мне
(2017)
Фильмография Марк Гил
Жанр
Все
Биография
Драма
Короткометражный
Год
Все
2017
2014
Все
2
Фильмы
2
Режиссер
2
Композитор
1
Сценарист
1
5.8
Англия принадлежит мне
England is Mine
драма, биография
2017, Великобритания
7.2
Oscar Shorts 2014. Фильмы
The Oscar Nominated Short Films 2014: Live Action
драма, короткометражный
2014, Великобритания
Смотреть трейлер
