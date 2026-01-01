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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Фильмография
Лаура Ковелли
Laura Covelli
Киноафиша
Персоны
Лаура Ковелли
Лаура Ковелли
Laura Covelli
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
6.7
Дешевый трепет
(2013)
4.2
Легенды Нетайи
(2012)
Фильмография Лаура Ковелли
6.7
Дешевый трепет
Cheap Thrills
комедия, триллер
2013, США
Смотреть трейлер
4.2
Легенды Нетайи
The Legends of Nethiah
фантастика, боевик, фэнтези
2012, США
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