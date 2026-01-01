Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Айлин Салас
Ailín Salas
Айлин Салас
Айлин Салас
Ailín Salas
Дата рождения
14 июля 1993
Возраст
32 года
Знак зодиака
Рак
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.0
Икс-Икс-Игрек
(2007)
6.0
Бессонница
(2022)
6.0
Несколько девушек
(2013)
Фильмография Айлин Салас
6
Бессонница
Hace mucho que no duermo
комедия, приключения, мелодрама
2022, Аргентина
5.6
Эва не спит
Eva no duerme
драма
2015, Аргентина / Испания / Франция
6
Несколько девушек
Algunas chicas
триллер
2013, Аргентина
7
Икс-Икс-Игрек
XXY
драма
2007, Аргентина / Франция / Испания
Девятая дикая лошадь
Wild Horse Nine
драма, триллер
, Великобритания
