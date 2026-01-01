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Ailín Salas
Ailín Salas
Kinoafisha
Persons
Ailín Salas
Ailín Salas
Ailín Salas
Date of Birth
14 July 1993
Age
32 years old
Zodiac sign
Cancer
Actor type
Dramatic actor
,
Thriller hero
,
Comedy actor
Popular Films
7.0
XXY
(2007)
6.0
Long Time No Sleep
(2022)
6.0
Some Girls
(2013)
Filmography
Genre
All
Adventure
Comedy
Drama
Romantic
Thriller
Year
All
2022
2015
2013
2007
All
5
Films
5
Actor
5
6
Long Time No Sleep
Hace mucho que no duermo
Comedy, Adventure, Romantic
2022, Argentina
5.6
Eva Doesn't Sleep
Eva no duerme
Drama
2015, Argentina / Spain / France
6
Some Girls
Algunas chicas
Thriller
2013, Argentina
7
XXY
XXY
Drama
2007, Argentina / France / Spain
Wild Horse Nine
Wild Horse Nine
Drama, Thriller
, Great Britain
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