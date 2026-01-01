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Ailín Salas Ailín Salas
Kinoafisha Persons Ailín Salas

Ailín Salas

Ailín Salas

Date of Birth
14 July 1993
Age
32 years old
Zodiac sign
Cancer
Actor type
Dramatic actor, Thriller hero, Comedy actor

Popular Films

XXY 7.0
XXY (2007)
Long Time No Sleep 6.0
Long Time No Sleep (2022)
Some Girls 6.0
Some Girls (2013)

Filmography

Genre
Year
Long Time No Sleep 6
Long Time No Sleep Hace mucho que no duermo
Comedy, Adventure, Romantic 2022, Argentina
Eva Doesn't Sleep 5.6
Eva Doesn't Sleep Eva no duerme
Drama 2015, Argentina / Spain / France
Some Girls 6
Some Girls Algunas chicas
Thriller 2013, Argentina
XXY 7
XXY XXY
Drama 2007, Argentina / France / Spain
Wild Horse Nine
Wild Horse Nine Wild Horse Nine
Drama, Thriller , Great Britain
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