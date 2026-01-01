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Элизабетта Фантоне
Elisabetta Fantone
Киноафиша
Персоны
Элизабетта Фантоне
Элизабетта Фантоне
Elisabetta Fantone
Дата рождения
12 августа 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.3
Большие глаза
(2014)
3.9
Стрелки
(2025)
Фильмография Элизабетта Фантоне
3.9
Стрелки
Gunslingers
боевик, вестерн
2025, США
7.3
Большие глаза
Big Eyes
биография, драма
2014, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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