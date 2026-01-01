Элизабетта Фантоне

Скучный френч оставьте серым мышкам: «бэмби» на ногтях и эффект крокодила — вот 5 главных трендов маникюра осени 2026

3 бруска дегтярного мыла раскидываю по дому и даче – сплю спокойно до весны: совет бабули из деревни запомнил на всю жизнь

Перед посадкой картошке делаю «талию» по совету китайских агрономов: каждый куст ломится от клубней

Фанаты Паламарчука, открывайте игристое: «Ронин» возвращается на ТВ-3 уже 7 сентября

«Эти глаза напротив…»: кто это смотрит на вас из советского кино — узнаете с первого взгляда? (сложный тест)

Джентльмены, удачи не хватит, чтоб пройти тест про Евгения Леонова на 5/5! Как поделим тигра? Чего не хватает жителям Земли?

Вот это я понимаю – сюжет без воды: нашла 5 шикарных сериалов на 6-8 серий – впечатлений хватит на месяцы

«300 спартанцев в духе “Игры престолов”»: Зак Снайдер готовит замену унылому «Дому Дракона» – эпик с рейтингом 7.7 превратят в сериал

Этот sci-fi сериал – «лучшая альтернатива "Черному зеркалу"»: «Смотрела как ребенок – с распахнутыми глазами»

Пока НТВ готовит «Невский-8», «Россия-1» завлекает зрителей сериалом с 8 баллами на «Кинопоиске» — но шансов у него мало