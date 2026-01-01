Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Малин Ларссон
Malin Larsson
Киноафиша
Персоны
Малин Ларссон
Малин Ларссон
Malin Larsson
Дата рождения
2 декабря 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Кристинехамн, Швеция
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.1
До Антиба в один конец
(2011)
6.1
Ледяной дракон
(2012)
Фильмография Малин Ларссон
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2012
2011
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
6.1
Ледяной дракон
Isdraken
драма
2012, Швеция
6.1
До Антиба в один конец
En enkel till Antibes
драма
2011, Швеция
