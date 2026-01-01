Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Лена Гьяка
Lena Giaka
Киноафиша
Персоны
Лена Гьяка
Лена Гьяка
Lena Giaka
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.9
Лето с Кармен
(2023)
6.6
Аркадия
(2024)
5.3
Вечное возвращение Антониса Параскеваса
(2012)
Фильмография Лена Гьяка
6.6
Аркадия
Arcadia
драма, детектив
2024, Болгария / Греция / США
Смотреть трейлер
6.9
Лето с Кармен
To kalokairi tis Karmen
комедия
2023, Греция
5.3
Вечное возвращение Антониса Параскеваса
I aionia epistrofi tou Antoni Paraskeva
драма
2012, Греция / Чехия
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