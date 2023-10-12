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Фильмография
Лара Паркер
Lara Parker
Киноафиша
Персоны
Лара Паркер
Лара Паркер
Lara Parker
Дата рождения
27 октября 1938
Возраст
84 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
12 октября 2023
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.9
Спасите тигра
(1973)
5.7
Доктор Мабузе
(2013)
Фильмография Лара Паркер
5.7
Доктор Мабузе
Doctor Mabuse
мистика, криминал, драма
2013, США
Смотреть трейлер
6.9
Спасите тигра
Save the Tiger
драма
1973, США
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