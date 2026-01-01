Эшли Рикардс

Разрезаю губку, засыпаю соль и пихаю в холодильник: соседи пальцем у виска крутили, пока не повторили

Всего 1 ложка в воду – и букет на 1-е сентября простоит всю ночь: можно купить заранее, не толкаясь в очередях

2 капли на ватный диск — и куртка как из магазина: в машинке стирать не нужно

«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)

Криминальных сериалов много, но эти 7 урвали оценку выше 8.1: если еще не смотрели, мы вам завидуем

Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле

До нового «Марсианина» Ридли Скотт пытался снять свою «Дюну»: «Деду пора пить таблетки, это фиаско»

10 приключенческих фильмов 2023-2026 годов с высокими баллами на IMDb: от «Безумного Макса» до «Одиссеи»

Военный фильм СССР пересняли на современный лад и неожиданно не испортили: «Я не могла сдержать слез»

Забытый боевик с Мэттом Дэймоном внезапно влетел в топ-10 самых популярных на Netflix — из-за схожести с «Интерстелларом» и «Одиссеей»