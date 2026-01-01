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Акина Минами
Akina Minami
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Персоны
Акина Минами
Акина Минами
Akina Minami
Дата рождения
15 мая 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Рост
160 см
Актерское амплуа
Актер озвучки
,
Герой фэнтези
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.7
Многоцветье
(2010)
Фильмография Акина Минами
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Детектив
Драма
Фэнтези
Год
Все
2010
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.7
Многоцветье
Karafuru
анимация, фэнтези, драма, детектив, аниме
2010, Япония
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